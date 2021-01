16 yaşlı oğlana qoşulub qaçan gəlin efirdə şok açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Günel adlı qadın bildirib ki, qayınatası ona əxlaqsız hərəkətlər edib.

Bundan sonra o cavan uşağa qoşulub qaçıb. Qoşulub qaçan gəlin canlı yayıma gələrək qayınatası haqqında şok açıqlama verib.

O, canlı yayımda başına gələnlərdən danışıb.

Ətraflı videonu təqdim edirik: (oxu24.com)

