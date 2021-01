Rusiyanın Yekaterinburq şəhərində icazəsiz aksiyada təxminən 2 min nəfər iştirak edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin Sverdlovsk bölgəsi üzrə Baş idarəsi məlumat yayıb.



Etirazçılar Yekaterinburqun mərkəzində, Gənclər Sarayı yaxınlığındakı parkda toplaşıblar. Əraziyə çoxlu sayda polis əməkdaşı cəlb olunub.



Asayiş keşikçiləri səsucaldıcı ilə iştirakçıları aksiyanın icazəsiz olması barədə xəbərdar edir və ictimai asayişi pozmamağa çağırırlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.