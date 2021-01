Niderlandda koronavirusla mübarizə çərçivəsində tətbiq olunan məhdudiyyətlərə qarşı etiraz aksiyaları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, polis aksiyaları dağıtmaq üçün sərt tədbirlər görür.

Polisin toplananları dağıtmaq üçün istifadə etdiyi su şırnağı iştirakçı qadını şiddətli formada divara çırpıb. Görüntülərdə qadının başından dayanmadan qan axır. Xəstəxanaya yerləşdirilən qadının kəllə sümüyünün çatladığı məlum olub.

Həmin anların anbaan görüntüsünü təqdim edirik:

