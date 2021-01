Tarif (qiymət) Şurasının katibi Ceyhun Nəcəfov şuranın yanvarın 31-də keçirilmiş iclasında verilən qərarı şərh edib.



Metbuat.az həmin şərhi təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.