2018-ci ildə "Qremmi" musiqi mükafatlarına namizəd göstərilən gənc müğənni Sofi Kseon faciəvi şəkildə dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, 34 yaşlı sənətçi Ay tutulmasını seyr etmək üçün çıxdığı evinin damından yıxılaraq ölüb.

Niki Minaj, Ledi Qaga və Madonna kimi məşhur insanlarla çalışan Sofi Kseonun ölümü musiqi dünyasını yasa boğub.(axşam.az)

