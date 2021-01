Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ hökumətini rəsmi Moskvanın daxili işlərinə müdaxiləni dayandırmağa çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə müvafiq açıqlama Xarici İşlər Nazirliyinin "Facebook" səhifəsində yayımlanıb.



Rusiya XİN ABŞ-ı Vaşinqtonun nəzarətində olan internet platformaları vasitəsilə insanları icazəsiz aksiyalara çağırmaqda günahlandırıb.



