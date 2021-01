44 günlük Vətən Müharibəsi bitsə də Azərbaycan Ordusunun qələbəsini əks etdirən videolar hələ də gündəmdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, belə videolardan daha biri yayılıb.

Kadrlardan göründüyü kimi 20 yaxın erməni əsgər hərbçilərimiz tərəfindən əsir götürülüb.

Həmin videonu təqdim edirik:

