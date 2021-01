Qeyts ittihamlara cavab verdi

Peyvənd haqqında şayiələrin yayılması koronavirus epidemiyasını uzada bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Microsoft” korporasiyasının təsisçisi Bill Qeyts bildirib.

O, həmçinin pandemiyada əli olması barədə məlumatları növbəti dəfə təkzib edib.

“Onlar (insanlar-red.) pandemiyanın arxasında kiminsə dayanıb-dayanmaması barədə suallar verirlər", - o deyib.

Sahibkar qeyd edib ki, onun fondu artıq insanların vaksinə inamsızlığı ilə qarşılaşıb.

“Pakistan və ya Nigeriya kimi ölkələrdə poliomielit ilə mübarizə zamanı vaksinin təhlükəsiz olmaması və qadınlarda sonsuzluğa gətirib çıxarması ilə bağlı şayiələr gəzirdi”, - Qeyts əlavə edib.

Onun sözlərinə görə, belə yanlış fikirlərlə mübarizə aparmaq üçün nüfuzlu insanlara, cəmiyyət nümayəndələrinə və ya böyük nüfuza malik olan dini liderlərə müraciət etmək lazımdır. Onun fikrincə, yalnız onlar vaksinin üstünlüklərini əhaliyə izah edə bilərlər.

Qeyd edək ki, koronavirusun yayılmağa başladığı vaxtdan sosial şəbəkələrdə və mətbu orqanlarda milyarderin pandemiyada əli olması barədə məlumatlar yayılmışdı. Bəzi portallar və sosial şəbəkə istifadəçiləri Qeytsin bunu dünya əhalisinə qlobal nəzarət üçün etdiyinə dair iddia irəli sürüblər. Sahibkar isə pandemiyada əli olması barədə fikirləri axmaqlıq olduğunu bildirib. (qafqazinfo)

