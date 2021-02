Türkiyədə 5.1 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ege dənizində, İzmirin Karaburun rayonu yaxınlığında saat 08.46-da 5.1 bal gücündə zəlzələ olub. AFAD bir dəqiqə sonra eyni ərazidə 4.8 bal gücündə yeni bir təkanın qeydə alındığını da açıqlayıb.

Dağıntı və tələfat haqqında məlumat verilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.