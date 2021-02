Təhsil Nazirliyi nazir müavini Məhəbbət Vəliyevanın işdən çıxması ilə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qurumdan verilən məlumata görə, Məhəbbət Vəliyeva 25 dekabr 2020-ci il tarixindən səhhəti ilə bağlı öz ərizəsinə əsasən tutduğu vəzifədən azad edilib.

Qeyd edək ki, M.Vəliyeva 1968-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. O, 2014-2015-ci illərdə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin müdir müavini, 2015-2018-ci illərdə BŞTİ-nin müdiri vəzifələrində çalışıb.



