ABŞ-da koronavirusa qarşı bu günədək 31 milyondan çox peyvənd vurulub.

Metbuat.az bildirir ki, ölkədə 25 milyondan çox şəxs vaksinin birinci dozasını, 6 milyona yaxın şəxs ikinci dozasını əldə edib.

Qeyd edək ki, ABŞ prezidenti Co Bayden rəhbərliyinin ilk 100 günündə 150 milyon doza vaksinin vurulacağını vəd edib.

Bugünədək ABŞ-da koronavirusa yoluxanların sayı 26 milyonu ötüb. 440 843 nəfər virusun qurbanı olub.

