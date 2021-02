“Fənərbaxça” “Başakşəhər”in futbolçusu İrfan Canı heyətinə cəlb edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb. 25 yaşlı yarımmüdafiəçinin keçidi “sarı-lacivərdlilər”ə 7 milyon avroya başa gəlib.

Türkiyə mətbuatı İrfanla 4,5 illik müqavilə imzalandığını yazıb.

Qeyd edək ki, Türkiyə millisinin də üzvü olan İrfan Can 2017-ci ildən “Başakşəhər”də çıxış edirdi.

