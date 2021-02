Tanınmış teleparıcı Alidə Mustafayeva AzTV-də işə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, teleaparıcı bu gün efirə çıxıb.

O "AzTV Xəbər" proqramını təqdim edib.

Qeyd edək ki, Alidə Mustafayeva bundan öncə İTV-də çalışırdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.