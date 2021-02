Evdəki gizli qapını açan gənc gördüklərinə inana bilməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İngiltərədəki yeni kirayəyə götürdüyü evə köçən Daniel Carley təsadüf nəticəsində evdə gizli qapı tapıb. Özünü sirrli kino qəhrəmanı kimi hiss edən gənc gizli qapını açanda aşağı enən pilləkanlarla qarşılaşıb. Bu pilləkanlar gənci gizli zindana aparıb. Görüntüləri şəxsi media hesabında paylaşan Daniel'in bu sirrli fotoları izlənmə rekordu qırıb.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik.

