Sərt karantin rejiminin yumşaldılması və bir sıra obyektlərin açılması, tədrisin bərpasından sonra Bakıda böyük tıxac müşahidə edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, tıxacı əks etdirən görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.

Təqdim edilən foto paytaxtın Neftçilər prospektindəndir.

