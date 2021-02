Azərbaycanın internet seqmentində fişinq-hücumların sayı artıb

2021-ci ilin yanvarında ".az" domenində 131 saytın payına fırıldaqçılar tərəfindən bir səmərəli fişinq-hücum düşüb. Bu, milli domendə qeydiyyata alınan internet resurslara hücumun 0,76 faizini təşkil edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Netcraft" analitika şirkətinin hesabatında məlumat verilib.

Ümumilikdə, yerli domendə 278 sayt fişinq hücumuna məruz qalıb ki, bu da ötən ilin dekabr ayı ilə müqayisədə 50 faiz çoxdur.

Bu günədək ".az" domenində 36,5 mindən çox sayt qeydiyyatdan keçib.

"Netcraft"-ın məlumatına əsasən, Ukraynada hər 25 saytın payına fırıldaqçılar tərəfindən bir səmərəli fişinq-hücum düşür.

Özbəkistanda 407 sayta 1, Rusiyada 117 sayta 1, Belarusda 748 sayta 1, Qazaxıstanda 861 sayta 1, Gürcüstanda 274 sayta 1, Latviyada 107 sayta 1, Estoniyada 194 sayta 1, Litvada 204 sayta 1 hücum düşür.

