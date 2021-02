Azərbaycanda daha bir həkim koronovirusdan vəfat edib.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, Sumqayıt şəhərində yerləşən özəl klinikaların birinin baş həkimi, ümumi cərrah Zahid Vəliyev COVİD-19-dan ölüb.

O, bu gün müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.