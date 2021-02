Bakıda intihara cəhd hadisəsi olub.

Metbuat.az "report"a istinadən xəbər verir ki, hadisə Sabunçu rayonunun Balaxanı qəsəbəsində qeydə alınıb.

Əvvəllər məhkum olunmuş Rəsul İbayev qəsəbə ərazisində yerləşən işıq dirəklərindən birinə çıxaraq intihar məqsədilə özünü yerə atıb.

O, 3 saylı şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib, vəziyyəti ağırdır.

Faktla bağlı Sabunçu rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

