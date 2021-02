Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin daha 9 hərbçisinin meyitinin qalıqları Füzuli rayonu ərazisində tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Sputnik Armenia” agentliyi məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, bu günə qədər itkin düşməsi elan olunan 1354 erməni hərbçinin cəsədinin qalıqları aşkar olunub.

