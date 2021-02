Yerevan məhkəməsi eks-prezident Robert Koçaryanla bağlı yeni qərar verib.

Metbuat.az Ermənistan KİV-nə istinadən xəbər verir ki, ona 3-8 fevral tarixlərində ölkəni tərk etmək hüququ tanınıb.

Konstitusion quruluşu devirməyə cəhddə ittiham olunan Koçaryan məhkəmə hökmü olmadan Ermənistanı tərk edə bilməz.

