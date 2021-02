Nazir Əməkdar artistin həyat yoldaşına vəzifə verdi - FOTO

Təhsil Nazirliyinin "Azərbaycan məktəbi" jurnalına yeni baş redaktor təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı müvafiq əmr imzalanıb. Əmrə əsasən, baş redaktor vəzifəsi Arzu Bəyimə həvalə olunub. O, bu təyinata qədər Bakı Uşaq və Gənclər Teatrında Ədəbi hissə müdiri işləyib.

A.Bəyim "Report”a açıqlamasında planlarından danışıb. O bildirib ki, "Azərbaycan məktəbi" jurnalı Azərbaycanın ən yaşlı mətbuat orqanlarından biridir, 1934-cü ildən nəşr olunur: "Jurnal elmi-nəzəri-pedeqoji mətbuat orqanıdır. Məqsədimiz jurnalı daha da genişləndirmək və dünya standratları səviyyəsində dərc etməkdir. Eyni zamanda jurnal vasitəsi ilə dünya elminin yeni nailiyyətlərini Azərbaycana gətirmək, Azərbaycan elminin nailiyyətlərini isə dünyaya çatdırmaqdır".

Qeyd edək ki, Arzu Bəyimdən öncə jurnalın baş redaktoru Ramil Nəcəf olub.

Xatırladaq ki, Arzu Bəyim Əməkdar artist İntiqam Soltanın həyat yoldaşıdır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.