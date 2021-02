Müşfiq yolunda polisin öldüyü qəzanın görüntüsü ANBAAN VİDEO

Azərbaycanda baş verən dəhşətli qəzanın görüntüləri yayılıb.

Müşfiq yolunda bir nəfərin ölümü ilə nəticələnən qəzanın kadrları sosial şəbəkələrdə yayılıb. Tik-Tok sosial şəbəkəsində yayılan videoda qəzanın baş vermə anı əks olunub.

Yüksək sürətlə ikinci dərəcəli yoldan baş yola çıxan minik avtomobili yük avtomobili ilə toqquşub. Yük avtomobilinin sürücüsü idarətetməni itirərək minik avtomobilini əzib.

Hadisə nəticəsində minik avtomobilinin sürücüsü dünyasını dəyişib. Onun polis əməkdaşı olduğu deyilir.

Metbuat.az görüntüləri təqdim edir:

