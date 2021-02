Azərbaycanda əməkhaqları ARTIRILACAQ SƏRƏNCAM

Azərbaycanda əməkhaqlarının artırılaraq layiqli səviyyəsi təmin ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin bu gün təsdiqlədiyi “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”də əksini tapıb.

Milli Priritetlərə əsasən, yüksək inkişaf üçün yalnız iqtisadi artım deyil, cəmiyyətin bütün üzvlərinin sosial rifahı mühüm amildir. İqtisadiyyat inkişaf etdikcə vətəndaşların sərvət və gəlirlərinin, o cümlədən əməkhaqlarının artırılaraq layiqli səviyyəsi təmin edilməli, əməkhaqqının artımı əmək məhsuldarlığının artımı ilə uzlaşdırılmalıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.