ACI XƏBƏR GƏLDİ: Vətən Müharibəsi iştirakçısı Kürdə batdı - VİDEO

Vətən Müharibəsinin qazisi Sadıqbəyli Ramin Qaçay oğlunun Kürdə batdığı bildirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yanvarın 31-də Mingəçevir şəhəri ərazisindən qayıqla balıq ovuna çıxan 38 yaşlı Yusifov Səfxan Aydın oğlu və 26 yaşlı Sadıxbəyli Ramin Qaçay oğlunun Kür çayında batmalarına əsaslı şübhələrin olması barədə məlumat daxil olub.

Məlumatla əlaqədar olaraq, FHN-nin Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-axtarış qrupu axtarışlara cəlb olunub.

Axtarış işləri davam edir.

