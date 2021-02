Füzuli rayonunda mülki şəxslər minaya düşüb.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentlindən (ANAMA) məlumat verilib.

Belə ki, rayonun Yuxarı Yağlıvənd kəndi ərazisində 3 nəfər mülki şəxs, kənar yoldan istifadə edərək işğaldan azad olunmuş əraziyə daxil olarkən minaya düşüb, 1-i yerindəcə həlak olüb, digərləri isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar.

