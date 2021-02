“Caliber”in Ermənistanın qorxuları barədə təhlili - VİDEO

Görünən odur ki, hələ ki, ancaq Ermənistanın sabiq prezidenti Serj Sarkisyanın kürəkəni Mikael Minasyan başa düşüb ki, Ermənistan ordusu artıq yoxdur.

Bu barədə "Caliber” layihəsinin "Youtube” kanalında yerləşdirilən videoda qeyd olunur.

Təhlildə bildirilir ki, digər terrorçu "elita” isə darmadağın edilmiş ordu ətrafında yallı gedir.

"Caliber” layihəsinin hazırladığı növbəti süjet N.Paşinyanın "Erablur” xiyabanına ziyarəti, onun erməni KİV nümayəndələri ilə qalmaqalı, Ermənistan prezidentinin İngiltərədə bitmək bilməyən tətili, erməni terrorçuları məsələsi və digər mövzulara həsr edilib.

