Ermənistan təxribatlarından geri qalmır. Bu gün də dövlət sərhəddinin Qazax rayonu istiqamətində atəşkəsi pozub.

Bunlarla yanaşı hər kəsi maraqlandıran Qarabağdakı silahlı ermənilər nə vaxt çıxarılacaq? Laçın dəhlizinə nəzarət nə zaman Azərbaycana keçəcək? Rus sülhməramlılarının mandatı necə olacaq? və.s suallar var.

Bu və digər suallar barədə daha ətraflı:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.