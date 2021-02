11 nəfərin zorlayıb öldürdüyü deyilən qızdan xəbər var - Otel otağından VİDEO

Oteldə tapılan çılpaq qadın cəsədi ilə bağlı yeni məlumat əldə olunub.

Metbuat.az Milli.Az-a istinadla bildirir ki, 11 nəfərin zorlayıb öldürdüyü deyilən 23 yaşlı stüardessa cinayəti ilə bağlı görüntülər yayılıb.

Flippində oteldə vanna otağında cansız bədəni tapılan Christine Angelica Daceranın ölümünə görə 11 nəfər saxlanılmışdı. İddia olunur ki, onun partisində iştirak edən 11 nəfər onu zorlayıb, sonra da öldürüb.

Lakin məhkəmədə verilən ifadələrə görə vəziyyət fərqliymiş. Belə ki, onunla birlikdə oteldə olan 11 oğlandan 8-i homoseksual imiş. Onlar ifadəsi alındıqdan sonra yetərsiz dəlil səbəbi ilə sərbəst buraxılıblar.

Şübhəlilərdən biri Flippinin tanınmış müğənnisi Claire dela Fuente-nın oğlu Gregorio de Guzma olub. O da ömründə qadınla münasibət yaşamadığını etiraf edərək homoseksual olduğunu dilə gətirib.

Şübhəlilərin sərbəst buraxılması ölkədə qalmaqal yaradıb. Çoxu düşünür ki, onlar cinayətdən yayınmaq üçün homoseksual yalanına əl atıblar.

Görüntüləri təqdim edirik:

