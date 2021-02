Məşhur erməni şahmatçı Levon Aronyan Ermənistan bayrağı altında oynamaqdan imtina edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, o, qalıcı olaraq ABŞ-a köçəcək.

Qeyd edək ki, II Qarabağ müharibəsində biabırçı məğlubiyyətə uğrayan Ermənistanda əhali kütləvi şəkildə ölkəni tərk edir.

