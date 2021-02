Bakı-Sumqayıt şosesində avtomobil yüksək sürətlə digər nəqliyyat vasitəsinə çırpılıb.

Hadisə şosenin Xırdalan şəhəri ərazisinə düşən hissəsində baş verib.

"Toyota" markalı avtomobil yüksək sürətlə "Mercedes"ə çırpılıb. Nəticədə "Toyota" aşıb. Qəza nəticəsində "Toyota" markalı nəqliyyat vasitəsində olan sərnişin xəsarət alıb.

Faktla bağlı avtoekspertiza təyin edilib.(Apa.az)

