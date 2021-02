Sabiq nazir Səlim Müslümov saxlanılıb.

Metbuat.az "unikal.org"a istinadən xəbər verir ki, keçmiş məmur hüquq mühafizə orqanları tərəfindən korrupsiya faktlarının araşdırılması ilə bağlı saxlanılıb.

Qeyd edək ki, S.Müslümov DSMF sədri, daha sonra isə Əmək və Əhalinin sosial müdafiə naziri vəzifəsində çalışıb.

Xatırladaq ki, 2018-ci ildə Prezident İlham Əliyevin imzaladığı müvafiq sərəncama əsasən o, vəzifəsindən azad edilib.

Həbs xəbərini S.Müslümovun yaxınları təsdiqləyiblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.