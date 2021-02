Dünyada koronavirusa qarşı peyvənd olunanların sayı COVID-19-a yoluxanların sayını ötüb.

Metbuat.az bildirir ki, bugünədək 105,1 milyon nəfər peyvəndlənib. Bütün dünyada koronavirusa yoluxanların sayı isə 104 milyonu keçib.

Vaksinasiya sayına görə ABŞ liderlik edir. Bu ölkədə peyvənd olunanların sayı 33,7 milyona çatıb. Böyük Britaniyada 10,2 milyon nəfər, İsraildə 5,05 milyon nəfər peyvəndlənib.

Əhali sayına görə isə İsrail birinci sırada yer alıb. Burada əhalinin 56,9 faizi peyvəndlənib.

