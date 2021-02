Braziliyada ötən sutka ərzində yeni növ koronavirusa (COVİD-19) 54 096 nəfər yoluxub.

Metbuat.az-ın "Sinxua"ya istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyindən bildiriblər. Məlumata əsasən, ölkədə koronavirusa yoluxanların ümumi sayı 9 283 418 nəfərə çatıb.

Bildirilir ki, ötən sutka ərzində koronavirusdan 1 210 nəfər ölüb, ölənlərin ümumi sayı 226 309 nəfər təşkil edir.

