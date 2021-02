Rusiya Azərbaycanla hava sərhədlərini açır.

Metbuat.az xəbər verir ki, fevralın 15-dən etibarən Moskva-Bakı aviareysi fəaliyyətə başlayacaq.

Belə ki, Moskva-Bakı təyyarə reysi həftədə 2 dəfə baş tutacaq. Eyni zamanda, fevralın 15-dən Moskva-Yerevan reysi (həftədə 4 dəfə) həyata keçiriləcək.

Bundan başqa, Minsk və Bişkeklə Moskva arasında reyslərin sayı da artırılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.