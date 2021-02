Quba rayon polis şöbəsinə yeni təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Daxili işlər naziri General-polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə Balakən rayon polis şöbəsinin rəisi Mehman Əliyev Quba rayon polis şöbəsinə rəis təyin edilib.

Qeyd edək ki, Qubanın əvvəlki polis rəisi Süleyman Nemətov Suraxanı rayon polis idarəsinə rəis təyin edildiyindən bu post bir aydan çoxdu ki, boş idi.

Məlumat Quba rayon polis şöbəsindən təsdiq edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.