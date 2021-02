Ermənistan müxalifəti yeni mitinqin vaxtını açıqlayıb.

Metbuat.az Ermənistan KİV-nə istinadən xəbər verir ki, növbəti aksiya fevralın 20-nə təyin olunub.

Daşnaksütyun partiyasının liderlərindən olan İşxan Saqatelyan baş nazir Nikol Paşinyanın vaxtından əvvəl istefa verməsi üçün etirazlarını aktivləşdirəcəyini söyləyib.

