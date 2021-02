Ötən sutka ərzində ümumi təhsil müəssisələrində “COVID-19”a yoluxma ilə bağlı məlumat açıqlanıb.

Təhsil Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 2 fevral 2021-ci il tarixinə olan statistikaya əsasən, hərarəti 37 dərəcədən yuxarı olmuş şagirdlərin sayı 10 nəfər olub.

Eyni zamanda, virusa yoluxan şagirdlərin sayı 2, işçi heyətin sayı 7 nəfərdir.

Əyani dərslərdə ümumilikdə 285 564 nəfər iştirak edib.

