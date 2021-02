"Facebook Messenger"in işində problemlər yaranıb

ABŞ istifadəçiləri "Facebook Messenger" tətbiqinin işində problemlərin olduğunu bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə populyar internet resurslarının işini izləyən "Downdetector" xidmətinin səhifəsində bildirilib.

Məlumata əsasən, Amerikalı istifadəçilərin 46 faizi serverə qoşulma problemi yaşayır, 33 faizi mesaj qəbul edə bilmir, digər 20 faizi isə "Mesenger"ə daxil ola bilmir.

Bundan əlavə, Kanada, İngiltərə, Yaponiya və Avstraliyadan olan istifadəçilər də tətbiqin işində nasazlıqlardan şikayət edirlər.



