“The Lancet”: “Sputnik V” dünyada ən təhlükəsiz və ən təsirli peyvənddir

“The Lancet” tibb jurnalında Rusiya istehsalı olan “Sputnik V” peyvəndi barədə məqalə dərc edilib.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə nəşr “Sputnik V”in koronavirusla mübarizədə təsirli olduğunu yazıb.

Jurnalda qeyd edilib ki, “Sputnik V” dünyada ən təhlükəsiz və ən təsirli peyvənddir: “Peyvənd klinik sınaqların üçüncü mərhələsinin nəticələrinə əsasən, effektivliyi 91,6 faizdir. 60 yaşdan yuxarı könüllülər arasında peyvəndin təsir gücü 91,8 faiz olub. Peyvənd olunan könüllülərin 98 faizində bu nəticəyə gəlinib”.

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) Rusiyadakı nümayəndəsi Melita Vujnoviç jurnalın Rusiya peyvəndi barədə qeydləri alqışladıqlarını bildirib.



