ABŞ-da koronavirusun yayılması sürəti azalıb

ABŞ-da koronavirusa (COVID-19) yoluxma sayı və bununla əlaqədar xəstəxanaya yerləşdirmə sayı azalmağa davam edir.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə "The Hill" nəşri Xəstəliklərə Nəzarət Mərkəzinin direktoru Roşel Valenskiyə istinadən bildirib.

Qeyd edilib ki, sutkada koronavirusa yoluxmanın yeni halları yanvarın 8-də maksimuma çatıb, lakin sonra 13,4 fazi azalıb. Orta hesabla, 26 yanvar - 1 fevral tarixləri arasında hakimiyyəti orqanları sutkada 144 min yeni yoluxma halları qeyd ediblər.

Ölüm sayı artmağa davam edir, ancaq ölüm hallarında artım tempi azalır.

