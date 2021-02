"Liverpul"dan gözlənilməz məğlubiyyət, "Siti"dən qələbə

İngiltərə Premyer Liqasında 22-ci turun oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün daha beş qarşılaşma keçirilib. Son çempion “Liverpul” gözlənilmədən evdə “Brayton”a uduzub. Lider “Mançester Siti” isə “Bernli” ilə səfər oyununda qələbə qazanıb.

3 fevral



"Fulhem" – "Lester" - 0:2

Qol: İheanaço, 17. Castin, 44.



"Bernli" – "Mançester Siti" - 0:2

Qol: Q.Jezus, 3. Sterlinq, 38.



"Lids" – "Everton" - 1:2

Qol: Rafinya, 48 – Siqurdsson, 9. Kalvert, 41.



"Aston Villa" – "Vest Hem" - 1:3

Qol: Uotkins, 81 – Souçek, 51. Linqard, 56.



"Liverpul" – "Brayton" - 0:1

Qol: Alzate, 56.

Bu nətilərdən sonra "Mançester Siti" xallarını 47-ə çatdıraraq liderliyini möhkəmləndirib. "Mançester Yunayted" 44 xalla 2-ci, "Lester" 42 xalla 3-cü, "Liverpul" 40 xalla 4-cüdür.

