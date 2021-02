Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təlimin əyani formada bərpa olunacağı tarix açıqlanıb.

Təhsil Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 15 fevral tarixindən məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təlim əyani formada bərpa olunacaq.

