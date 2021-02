Almaniyada son sutkada yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına 14 211 nəfər yoluxub.

Metbuat.az-ın “Guardian”a istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Robert Kox İnstitutu məlumat yayıb.

Bildirilib ki, son 24 saat ərzində COVID-19-dan 786 nəfər vəfat edib. Almaniyada indiyədək 225 2001 nəfər infeksiyaya yoluxub, onlardan 59 742 nəfər ölüb.

