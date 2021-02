Məhşur televiziya simaları SAHİLƏ TOPLAŞDI - VİDEO

APA TV-nin aparıcısı və lahihələrin direktoru Orxan Məmmədli sosial şəbəkələrdə paylaşdığı video hər kəsi valeh edib.

Bu barədə Metbuat.az-a açıqlama verən teleaparıcı Anar İbrahimli bildirdi ki, söz və musiqisi Orxan Məmmədliyə məxsus olan "Sahildə itlər hürər" mahnısının klipində səmimi dostluq hisslərinin ifadəsi əks olunub.

Klipdə tv məkanın bir çox tanınmış simaları - aparıcılar Nübar Əbil, Xanım Eynullayeva, Anar İbrahimli, karikaturist Şəhriyar Sarıca və İT texnoloqu Emin Mamoğlu yer alıblar.

Qeyd edək ki, klipin videoqrafı Vətən Sadatlıdır.

İzədikcə seyircinin marağına səbəb videonu təqdim edirik:

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

