"Sonra da Fədayəni bişirdim..." - Tacir Şahmalıoğludan GÖZLƏNİLMƏZ ETİRAF - VİDEO

"ARB"-də yayımlanan Dilarə Əliyevanın verilişində müğənni Tacir Şahmalıoğu bir zaman duet ortağı olan Fədayə Laçınla bağlı maraqlı açıqlama verib.

Müğənni bildirib ki, Fədayə ilə duet oxuyacağı ağlına belə gəlmzmiş.

Bir mahnı onları duet ortağı edib. Tacir Şahmalıoğlu bildirib ki, Fədayənin onunla duet oxuması üçün onu "bişirib".

Daha sonra qeyd edib ki, "Fədayə elə bir sənətkardır ki, ikinci bir Fədayə gəlməyəcək"

Mən onu bişirib, yoğurmuşam. Duet oxuyanda mən onun səsini eşitdim və gördüm ki, çox gözəl səsi var"

