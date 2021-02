Paşinyanla görüşə gələn “sadə vətəndaş” polkovnik çıxdı

Dünəndən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın guya xalq arasında olması ilə bağlı görüntülər erməni KİV-lərində ciddi tənqidlə qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, jurnalistlər videogörüntüləri və fotoları incələdikcə Paşinyanı küçələrdə qarşılayan "sadə vətəndaşlar"la bağlı gülünc faktlar aşkarlayırlar.



"Dünən Artaşat polis şöbəsinin rəisi, polis polkovniki David Petrosyan qara eynək və papaqla Paşinyanı sevən xalq nümayəndəsi kimi görüntülərə düşdü. Onu Ararat bölgəsinə səfər edən Nikol Paşinyanla əl-ələ görüşən "yoldan keçən" vətəndaş kimi təqdim edirdilər..." - deyə erməni KİV-ləri yazıb.



Qeyd edilib ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın sadə vətəndaşlar adı altında keçirdiyi görüşlər əvvəlcədən ssenariləşdirilir, görüşə yalnız onun tərəfdarları cəlb olunur.



İddia edilir ki, baş nazirin nüfuzunun aşağı düşməsi səbəbindən o, regionlara gedərkən və ümumilikdə şəhərdə gəzərkən yalnız öz tərəfdarları ilə görüşür. Həmin şəxslər görüşdən əvvəl təlimatlandırılaraq Paşinyanın qarşısına çıxarılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.