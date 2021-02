Tanınmış idmançı Kamil Zeynallı iki medalla təltif edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə "Facebook"da səhifəsində paylaşım edib.

İdmançı bildirib ki, sabah ona "Vətən naminə" və "Milli Ordu-100" medalı təqdim ediləcək.

K.Zeynallı göstərilən diqqətə görə, Ali Baş Komandan İlham Əliyevə və Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi general-polkovnik Arzu Rəhimova və onun birinci müavini general-mayor Mayıl Şahverdiyevə təşəkkür edib.

