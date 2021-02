Gecədən başlayaraq paytaxtda müşahidə olunan dumanlı hava şəraitilə əlaqədar Heydər Əliyev prospekti-Hava limanı-Biıgəh və Zığ dairəsi-Hava limanı yollarında bütün zolaqlar üzrə sürət həddi 20 km/saat endirilib.

Bakı Nəqliyyat Agentliyindən (BNA) Metbuat.az-a verilən məlumata görə, məqsəd hərəkət təhlükəsizliyini təmin etməkdir:

"Sürücülərə ehtiyyatlı olmalarını, meterioloji amilləri nəzərə alaraq sürət həddinə əməl etmələrini tövsiyə edirik".

