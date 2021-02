Alimlər koronavirusa təkrar yoluxma səbəblərini açıqlayıblar

Koronavirusa təkrar yoluxma yalnız orqanizmdə qalmış patogenin reaksiyası deyil, həm də zəifləmiş immunitet fonunda yeni yoluxma ilə bağlı ola bilər.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu qənaətə Yelsk Universitetinin Tibbi məktəbinin alimləri gəliblər.

ABŞ-ın Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktika üzrə Mərkəzi hesab edir ki, ilkin yoluxmadan sonra 90 gün ərzində koronavirus testinin müsbət nəticəsi çox güman ki, təkrar yoluxmanı yox, virusun sabit bölünməsini göstərir.

Eyni zamanda alimlər koronavirusa yoluxmuş şəxslərdə dörd aylıq simptomların olmamasını və bir neçə mənfi testdən sonra infeksiyanı təkrar müşahidə ediblər. Tədqiqatçılar bu vəziyyətdə iki ayrı infeksiya epizodunun olması qənaətinə gəliblər.

