Baydendən SENSASİYON AÇIQLAMA - Rusiyaya boyun əydiyimiz günlər...

Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Coy Bayden, keçmiş prezident Donald Tramp-ın izlərini silməyə davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bayden Trampı Rusiyaya qarşı "passiv" olmaqda günahlandırıb.Onun bu dəfə ki açıqlaması çox sərt olub.

"ABŞ-ın Rusiyaya boyun əydiyi günlər geridə qaldı. ABŞ Rusiyanın təcavüzkar hərəkətləri qarşısında təslimiyyət nümayiş etdirməyəcək".

Rusiyanın ABŞ-dakı seçkilərə kiber hücumlar və təhlükəsizliklə bağlı problemlərə müdaxilə cəhdlərindən xəbərdar olduqlarını bildirən Bayden, Rus müxalifət tərəfdarı Aleksey Navalnıyın dərhal və qeyd-şərtsiz sərbəst buraxılmalı olduğunu bildirib.

Mənbə:Ensonhaber

